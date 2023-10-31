Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил межбазовый переход и прибыл в Североморск

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил межбазовый переход и прибыл в пункт постоянного базирования – главную базу Северного флота Североморск.

В городе Северодвинске специалисты судостроительных предприятий провели плановое обслуживание систем и механизмов фрегата.

На завершающем этапе перехода экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» отработал взаимодействие с корабельными вертолётами Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота с целью проверки радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010-м и спущен на воду в 2014 году.

В марте нынешнего года экипаж фрегата завершил дальний поход, продолжавшийся более 420 суток, в ходе которого обеспечивалось военно-морское присутствие в назначенных районах, выполнялись задачи в составе группировки российского ВМФ в Средиземном море и решались задачи стратегического сдерживания.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12483521@egNews