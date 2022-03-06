Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отработал артиллерийский бой с кораблём условного противника
Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», выполняющий задачи в Баренцевом море по плану боевой подготовки, отработал тактику морского боя с кораблём условного противника и провёл артиллерийские стрельбы по морской мишени.
В отработке боевых упражнений были задействованы расчёты боевого информационного поста и батареи универсального калибра фрегата.
Как сообщает пресс-служба СФ, корабль выполнил стрельбу из 130-мм универсальной артиллерийской установки А-192 по буксируемому морскому щиту.
Фрегат действует в Баренцевом море несколько дней. После завершения поставленных учебно-боевых задач он вернётся в главную базу Северного флота – город Североморск.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12411715@egNews