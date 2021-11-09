Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прибыл в Беломорскую военно-морскую базу

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» совершил переход из главной базы Северного флота — Североморска на Кольском полуострове — в город Северодвинск на Белом море для продолжения программы испытаний современного вооружения морского базирования.

На переходе морем экипаж корабля совершенствовал военно-морскую подготовку и готовился к выполнению предстоящих задач.

В конце октября фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море отработал зенитные ракетные стрельбы по морским и воздушным целям новым комплексом «Полимент-Редут». Также экипаж корабля провёл совместные тренировки с личным составом отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка, обеспечив ночные полёты вертолётов Ка-27 на палубу фрегата во время стоянки в Кольском заливе.

Как сообщает пресс-служба СФ, фрегат первого ранга «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» является головным кораблём проекта 22350. Это первый боевой корабль океанской зоны, полностью спроектированный и построенный в современной России. Корабли данного проекта обладают большим модернизационным потенциалом, в том числе как носители перспективных средств оружия морского базирования.

В настоящее время в составе соединения ракетных кораблей Северного флота действуют два корабля проекта 22350: «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».