Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прошёл через Ла-Манш

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прошёл через пролив Ла-Манш (вчера пересек его самую узкую часть – Па-де-Кале) и продолжает своё движение в северном направлении в соответствии с планом похода.

На переходе Иберийской Атлантикой экипаж фрегата отработал противовоздушную и противолодочную оборону корабля, а также провёл ряд тренировок по спасательным операциям с применением вертолётов Ка-27.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дальний поход фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» начался 4 января с его выходом из главной базы Северного флота – Североморска. Экипаж фрегата принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, а также совершил деловые заходы в порты Южно-Африканской Республики, Исламской Республики Иран, Королевства Саудовская Аравия и Сирийской Арабской Республики.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478578@egNews