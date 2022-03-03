Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» проведёт артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вчера вышел в Баренцево море для отработки артиллерийской подготовки. В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море экипаж фрегата выполнит артиллерийские стрельбы батареей универсального калибра по береговым и воздушным целям.

В ходе выполнения боевых упражнений экипаж корабля отработает слаженность работы расчётов радиотехнической и артиллерийской боевых частей.

Как сообщает пресс-служба СФ, в прошлом месяце экипаж фрегата успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели, а также гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, за что был отмечен главнокомандующим ВМФ России.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12411358@egNews