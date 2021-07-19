Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели
Продолжаются летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». В акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря.
По данным объективного контроля ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше
В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон».
Скорость полёта составила около 7-ми Махов.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12372742@egNews