Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил задачи дальнего похода в Средиземном море и вышел в Атлантику

Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков», действовавший в Средиземном море с апреля 2023 года, вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом в сопровождении среднего морского танкера «Вязьма».

Экипаж корабля успешно отработал все поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. Помимо непосредственного решения задач дальнего похода, североморцы совершенствовали боевую подготовку и военно-морскую выучку, отработав десятки боевых упражнений по противовоздушной и противолодочной обороне.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за время похода, который начался 4 января, фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прошёл около 42 тысяч морских миль.

В Атлантическом океане экипаж фрегата продолжит совершенствовать военно-морскую выучку и проведёт ряд корабельных учений. После завершения всех поставленных задач корабль прибудет в главную базу Северного флота – Североморск.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478171@egNews