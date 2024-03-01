Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполняет задачи боевой подготовки в Баренцевом море

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота выполняет задачи боевой подготовки в Баренцевом море. Экипаж корабля успешно провёл ряд общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также борьбе за живучесть.

Фрегат провёл противолодочное учение во взаимодействии с корабельным противолодочным вертолётом Ка-27ПЛ в полигонах боевой подготовки флота. В рамках учения моряки выполнили поиск подводной лодки с помощью гидроакустического вооружения, слежение за подводным противником, уклонение от его торпедной атаки и ответное применение оружия. Боевые расчёты корабля успешно отработали стрельбу ракето-торпедой по цели, имитирующей подводную лодку противника. В ходе проведения учения фрегату противодействовала атомная подводная лодка Северного флота.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, североморцы отработали учение по противовоздушной обороне корабля, в том числе по защите фрегата от беспилотных летательных аппаратов условного противника.

В ближайшее время экипаж корабля продолжит совершенствование морской выучки, а также выполнит боевые упражнения практическим оружием.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12502795@egNews