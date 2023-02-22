Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющий задачи дальнего похода, прибыл с деловым заходом в порт Ричардс-Бей ЮАР

Североморцы примут участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию Дня вооружённых сил Южно-Африканской Республики, а также, совместно с Южно-Африканскими национальными силами обороны и Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая проведут трёхстороннее военно-морское учение.

Североморцы примут участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию Дня вооружённых сил Южно-Африканской Республики, а также, совместно с Южно-Африканскими национальными силами обороны и Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая проведут трёхстороннее военно-морское учение.

В ходе учения основное внимание планируется уделить отработке задач по противодействию угрозам безопасности на море, демонстрации готовности сил флотов к совместному поддержанию регионального мира и стабильности.

В порту Ричардс-Бей фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» посетил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов, который накануне прибыл в Южно-Африканскую Республику.

Во время стоянки в порту пройдут спортивные соревнования между российскими моряками и представителями военно-морских сил Южно-Африканской Республики и ВМС НОАК.

Как сообщает vk.com/mil, в начале прошлой недели российский корабль совершил деловой заход в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики, расположенном на Атлантическом побережье, где пополнил запасы пресной воды и продовольствия, а затем, посетил порт Дурбан (ЮАР) на побережье Индийского океана.

Фото и видео: https://vk.com/mil