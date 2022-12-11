Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил межфлотский переход и прибыл в Североморск

Сегодня ночью фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил межфлотский переход и прибыл в главную базу СФ – город Североморск.

Корабль находился на плановом техническом обслуживании на Кронштадском морском заводе. После этого он совершил ряд выходов в Балтийское море для проверки готовности технических средств и вооружения. В рамках данных выходов фрегат успешно выполнил ракетные стрельбы по морским целям корабельным зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут».

В Северо-восточной Атлантике на переходе в пункт постоянного базирования с экипажем корабля состоялся ряд корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне, а также по взаимодействию со спасательно-буксирным судном «Алтай» СФ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ближайшее время экипаж фрегата приступит к решению плановых задач боевой подготовки нового учебного года.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12448234@egNews