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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.22 14:55

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил межфлотский переход и прибыл в Североморск

Сегодня ночью фрегат Северного флота  «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил межфлотский переход и прибыл в главную базу СФ – город Североморск.

Корабль находился на плановом техническом обслуживании на Кронштадском морском заводе. После этого он совершил ряд выходов в Балтийское море для проверки готовности технических средств и вооружения. В рамках данных выходов фрегат успешно выполнил ракетные стрельбы по морским целям корабельным зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут».

В Северо-восточной Атлантике на переходе в пункт постоянного базирования с экипажем корабля состоялся ряд корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне, а также по взаимодействию со спасательно-буксирным судном «Алтай» СФ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ближайшее время экипаж фрегата приступит к решению плановых задач боевой подготовки нового учебного года.

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12448234@egNews

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