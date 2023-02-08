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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.23 10:00

Фрегат «Адмирал Головко» войдёт в состав Северного флота в текущем году

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов на плановом рабочем совещании в Адмиралтействе 7 февраля заслушал доклады руководства предприятия «Северная верфь» и начальников профильных органов управления Главного командования Военно-морского флота о ходе испытаний фрегата «Адмирал Головко» и корвета «Меркурий».

Как было доложено адмиралу Николаю Евменову, новейший фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 находится на третьем этапе испытаний в акватории Балтийского моря. На настоящий момент времени на корабле проверена работа комплексов артиллерийского вооружения и противовоздушной обороны, систем их управления, радиотехнической аппаратуры и средств связи. Также в полигонах Балтийского флота на завершающем этапе испытаний находится корвет «Меркурий».

Представители заводских сдаточных команд совместно с экипажами кораблей проводят маневренные и скоростные испытания, проверяют работу ряда агрегатов, корабельных систем и узлов, вооружения, навигационных комплексов и бортовых радиотехнических средств.

Планируется, что в текущем году фрегат «Адмирал Головко» войдёт в состав Северного флота, а корвет «Меркурий» пополнит состав Черноморского флота.

На рабочем совещании по вопросам надводного кораблестроения, которое состоялось в Адмиралтействе под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, была подчеркнута важность эффективного функционирования системы сервисного обслуживания новых кораблей класса «фрегат» и «корвет». Головной организацией, отвечающей за разработку ремонтно-технической документации по кораблям этих проектов, является 51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта, имеющий большой накопленный опыт в этой сфере. Это позволит обеспечить работу по обслуживанию кораблей новых поколений на протяжении всего цикла их службы в составе Военно-морского флота России.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, Фрегат «Адмирал Головко» — третий корабль проекта 22350, построенный на ССЗ «Северная верфь». Головной и первый серийный фрегаты «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Данные корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования и имеют большой модернизационный потенциал.

Фрегат назван в честь выдающегося советского флотоводца адмирала Арсения Головко, бессменно командовавшего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.

«Меркурий» — российский корвет с управляемым ракетным оружием, пятый корабль проекта 20380, построенный на заводе «Северная верфь». Предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолетами противника.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12453867@egNews

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