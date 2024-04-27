Фрегат «Адмирал Головко» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки успешно выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море.

Боевые упражнения были выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря. Расчёт артиллерийской установки А-192 успешно поразил морские мишенные позиции

Также были выполнены артиллерийские и зенитные стрельбы по имитированным воздушным целям, которые были поставлены самолётом Су-24 смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в Баренцевом море экипаж фрегата в течение нескольких дней отрабатывает ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля, боевую и повседневную организацию, совершенствует морскую выучку.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12510721@egNews