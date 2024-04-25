Фрегат «Адмирал Головко» вышел в Баренцево море для выполнения задач боевой подготовки

Сегодня фрегат «Адмирал Головко» Северного флота в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач.

Выход корабля в море и проход по Кольскому заливу от главной базы Северного флота – Североморска обеспечил тральщик Кольской флотилии разнородных сил «Коломна», экипаж которого отработал задачи противоминного обеспечения фрегата.

В Баренцевом море экипажу фрегата предстоит отработать ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля, таких как: организация противоподводной диверсионной обороны корабля на незащищённом рейде с профилактическим гранатометанием, выполнить стрельбу по плавающей мине. Экипаж фрегата отработает боевую и повседневную организацию, проведёт ряд корабельных учений, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на последующих этапах выхода также будут выполнены артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12510452@egNews