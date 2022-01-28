Фрегат «Адмирал Горшков» отработал артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

В рамках проводимого на Северном флоте учения с арктической экспедиционной группировкой сил и войск экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил практические стрельбы артиллерийским комплексом по условным морским и воздушным целям.

Боевые упражнения экипажем фрегата были отработаны в Баренцевом море в полигонах флота, закрытых для гражданского судоходства. По замыслу учения корабль провёл отражение атаки катеров и средств воздушного нападения условного противника.

Учение с арктической экспедиционной группировкой проводится под руководством командующего Северным флотом. В нём участвуют до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, сообщает пресс-служба СФ.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12405695@egNews