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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.22 11:30

Фрегат «Адмирал Горшков» отработал артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

В рамках проводимого на Северном флоте учения с арктической экспедиционной группировкой сил и войск экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил практические стрельбы артиллерийским комплексом по условным морским и воздушным целям.

Боевые упражнения экипажем фрегата были отработаны в Баренцевом море в полигонах флота, закрытых для гражданского судоходства. По замыслу учения корабль провёл отражение атаки катеров и средств воздушного нападения условного противника.

Учение с арктической экспедиционной группировкой проводится под руководством командующего Северным флотом. В нём участвуют до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, сообщает пресс-служба СФ.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12405695@egNews

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