Фрегат «Адмирал Горшков» отработал посадки вертолётов в Кольском заливе

Экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отработал приём на палубу вертолётов Ка-27 во время стоянки на якоре в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота - Североморска.

Тренировочные полёты прошли днём и в ночное время. Лётчики отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка выполнили более 10 посадок и взлётов с палубы фрегата.

В тренировке было задействовано 4 вертолёта Ка-27ПС.

После обеспечения работы вертолётчиков фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» ошвартовался у причала.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на этой неделе экипаж корабля провёл стрельбы по воздушным и морским целям зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут» в Баренцевом море.