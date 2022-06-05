Фрегат «Адмирал Горшков» отработал взаимодействие с вертолётами в Баренцевом море

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отработал взаимодействие с экипажами вертолётов Ка-27 в Баренцевом море. Вертолётчики совершили облёт радиотехнических систем корабля и выполнили посадки на палубу фрегата на ходу.

Практические занятия с вертолётами стали первым плановым мероприятием боевой подготовки в море для экипажа фрегата в летнем периоде обучения.

Совместные задачи с палубной авиацией корабль отработал на завершающем этапе межбазового перехода из Северодвинска в Североморск.

Как сообщает пресс-служба СФ, в настоящее время фрегат находится в главной базе Северного флота – Североморске и занимается подготовкой к очередным выходам в море.

28 мая корабль успешно выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Баренцева моря по сложной мишенной позиции в Белом море.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12424290@egNews