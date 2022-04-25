Фрегат «Адмирал Горшков» поразил берегового противника артиллерией

Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отработали боевые артиллерийские упражнения в Баренцевом море. В соответствии с планом боевой подготовки корабля боевые расчёты 130-мм артиллерийской установки А-192 выполнили стрельбу по береговой цели.

Артиллерийские стрельбы были проведены по мишеням на побережье полуострова Рыбачий из морских полигонов боевой подготовки. Опасный район Баренцева моря был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

Как сообщает пресс-служба СФ, после выполнения боевых упражнений фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в пункт постоянного базирования – город Североморск.

Экипаж корабля находился в море более двух недель, выполняя задачи боевой подготовки.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12418812@egNews