Правительство Мурманской области будет компенсировать оплату ЖКУ ветеранам и приравненным к ним категориями в 100-процентном размере36% соискателей из регионов Северо-Запада хотят переехать в другой регион страны
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.04.22 22:00

Фрегат «Адмирал Горшков» поразил берегового противника артиллерией

Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отработали боевые артиллерийские упражнения в Баренцевом море. В соответствии с планом боевой подготовки корабля боевые расчёты 130-мм артиллерийской установки А-192 выполнили стрельбу по береговой цели.

Артиллерийские стрельбы были проведены по мишеням на побережье полуострова Рыбачий из морских полигонов боевой подготовки. Опасный район Баренцева моря был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

Как сообщает пресс-служба СФ, после выполнения боевых упражнений фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в пункт постоянного базирования – город Североморск.

Экипаж корабля находился в море более двух недель, выполняя задачи боевой подготовки.

 

 

 

 

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12418812@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нет на свете соседа хуже, чем НАТО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
22.04.22 14:27
"В дальнейшем контейнеры будут отправлены на переработку на ФГУП «ПО «Маяк»..." так и хочется увидеть продолжение этой фразы: " ... после складирования и формирования состава по ЖД дороге с 35 завода
Комментарий к новости:Судно-контейнеровоз «Россита» ФГУП «Атомфлот» обеспечило доставку отработавшего ядерного топлива из губы Андреева
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Такие странные». Познавательная программа (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Почём пасхальный кулич на Севере? Знает Мурманскстат-PRO Валюту (16+)Курс евро рухнул почти на 2,56 рубля, доллар потерял 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Процедуру освоения Дальневосточных и Арктических гектаров предлагают упростить
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика