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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.22 10:45

Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в Мурманск для показа северянам

8 и 9 мая для жителей и гостей города-героя Мурманска состоятся экскурсии на боевые корабли Северного флота: подводную лодку «Калуга» Кольской флотилии разнородных сил и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» дивизии ракетных кораблей. В соответствии с планом боевой подготовки Северного флота фрегат совершил переход из Североморска 7 мая утром и ошвартовался у причала Морского вокзала. Его экипаж приступил к подготовке верхней палубы корабля к показу.

Подводная лодка «Калуга» встала  по другую сторону причала первого атомного ледокола-музея «Ленин». Её швартовка состоялась в 10 часов 8 мая. Открыта для показа она будет чуть позже, чем ранее было заявлено. Перенос прибытия произошёл из-за сложных гидрометеорологических условий.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для показа жителям будет открыта только верхняя палуба боевых кораблей. Посещение гражданскими лицами внутренних помещений не планируется.

Для обеспечения экскурсий из состава экипажей подготовлены военнослужащие, которые смогут ответить на интересующие посетителей вопросы, касающиеся истории, вооружения и боевых возможностей представленных кораблей.

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12420373@egNews

 

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