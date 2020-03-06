Фрегат «Адмирал Горшков» в 2020 году проведёт стрельбы «Цирконом» - источник ТАСС

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» в 2020 году запустят с борта фрегата «Адмирал Горшков» несколько раз. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Впервые «Адмирал Горшков» выстрелил «Цирконом» в начале января этого года из Баренцева моря. Гиперзвуковая ракета пролетела более 500 км и поразила береговую мишень.

«Испытания «Циркона» с использованием в качестве носителя фрегата Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» будут продолжены, в 2020 году запланированы ещё нескольких пусков», - сказал собеседник агентства. Источник отметил, что «планируется, в частности, подтвердить возможности «Циркона» по преодолению противоракетной обороны».

Для запуска ракет «Циркон», как и для крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», используется универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С-14. Такими пусковыми установками, в частности, оснащены фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380, в варианте для подлодок - многоцелевые субмарины проекта 885 «Ясень».