Фрегат «Адмирал Горшков» выполнит стрельбы в Баренцевом море

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, вышел в Баренцево море для выполнения плановых учебно-боевых задач. Экипаж корабля отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведёт стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням.

После выполнения боевых упражнений в Баренцевом море фрегат вернётся в основной пункт базирования – Североморск.

Как сообщает пресс-служба СФ, в прошлом году фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» провёл комплекс испытаний современного гиперзвукового оружия морского базирования в Белом море, выполнив несколько успешных испытательных стрельб гиперзвуковой ракетой «Циркон».

В текущем году экипаж фрегата также будет задействован в испытаниях гиперзвукового оружия.