Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для выполнения артиллерийских задач

Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для выполнения артиллерийских стрельб.

Боевые упражнения будут выполнены в закрытом для судоходства прибрежном районе Баренцева моря. Расчёт артиллерийской установки А-192 выполнит артиллерийские стрельбы по береговым мишенным позициям, расположенным на побережье полуострова Рыбачий. Затем артиллеристы отработают поражение морских целей в зоне прямой видимости.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в рамках данного выхода в море экипаж корабля также проведет ряд общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по борьбе за живучесть.