Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач

Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач.

В рамках данного выхода в море экипаж корабля проведёт ряд общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по борьбе за живучесть.

Сегодня расчёт артиллерийской установки А-192 выполнит артиллерийские стрельбы по береговым мишенным позициям.

На отдельных этапах выхода в море экипаж фрегата отработает взаимодействие с экипажем спасательного буксира «Алтай» в рамках выполнения задач спасательной подготовки.

Как сообщает пресс-служба СФ, до возвращения в базу экипажу фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» также предстоит отработать ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и провести тренировки по маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.

Накануне экипаж фрегата завершил выполнение комплекса подготовительных мероприятий боевой подготовки в базе.