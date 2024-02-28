Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для выполнения задач боевой подготовки

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач.

В рамках выхода в море экипаж корабля проведёт ряд общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по борьбе за живучесть.

В течение дня в море экипаж фрегата отработает взаимодействие с экипажами корабельных вертолётов Ка-27 смешанного авиационного корпуса Северного флота в рамках проведения совместных мероприятий по поиску подводных лодок.

На отдельных этапах выхода фрегату будет противодействовать несколько атомных подводных лодок подводных сил Северного флота.

До возвращения в базу экипажу фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» также предстоит отработать ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и провести тренировки по маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ранее экипаж фрегата завершил выполнение комплекса подготовительных мероприятий боевой подготовки в базе.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» один из самых современных кораблей Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи кругосветного плавания, а также дальнего похода по акватории Западной и Южной Атлантики, Индийского океана и Средиземного моря.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, несущими на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12502379@egNews