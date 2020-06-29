Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Белое море для проверки систем и механизмов

Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел в Белое море после завершения планового технического обслуживания на предприятиях судоремонтного комплекса в Северодвинске.

В ближайшее время экипаж фрегата проверит функционирование всех корабельных систем и механизмов, на которых выполнялись работы по техническому обслуживанию. Также во взаимодействии с самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО Северного флота будет осуществлен облет средств радиотехнического вооружения.

Как сообщает пресс-служба СФ, во время нахождения в Беломорской военно-морской базе, куда фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прибыл в начале апреля, военные моряки строго соблюдали требования санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе пребывания. В настоящее время экипаж здоров, моряки несут службу в обычном режиме.

В море экипаж фрегата «Адмирал Горшков» также отработает ряд внутрикорабельных учений и тренировок, направленных на совершенствование морской выучки личного состава.

По завершению программы выхода в море корабль вернется в Северодвинск.