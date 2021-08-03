Фрегат «Адмирал Касатонов» и РПКСН «Князь Владимимр» завершают проход Балтийских проливов

Третья тактическая группа кораблей Северного флота, участвовавших в Главном военно-морском параде, завершила проход пролива Большой Бельт и продолжает движение в направлении Северного моря. В составе группы – новейшие корабли Северного флота фрегат «Адмирал флота Касатонов» и ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир».

При проходе проливов российские моряки особое внимание уделяют вопросам безопасности судоходства и действуют строго в соответствии с нормами международного морского права.

В ближайшее время данная тактическая группа в акватории Северного моря присоединится к отряду кораблей и судов Северного флота, участвовавших в Главном военно-морском параде.

Как сообщает пресс-служба СФ, в акватории Северного моря и Атлантического океана отряд кораблей и судов Северного флота, возглавляемый ракетным крейсером «Маршал Устинов», продолжит отрабатывать плановые учебно-боевые задачи на переходе морем. Корабли и суда Северного флота в составе нескольких разнородных тактических групп проведут ряд комплексных учений оборонительной и спасательной направленности.