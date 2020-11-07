Фрегат «Адмирал Касатонов» отработает боевые упражнения с применением бортового вооружения в море

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Баренцево моря для выполнения плановых задач боевой подготовки. В течение нескольких дней его экипаж отработает стрельбы по воздушным морским и береговым целям с использованием морского оружия. Боевые упражнения североморцы выполнят в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом и Белом морях.

Ранее в Баренцевом море фрегат провёл стрельбу противолодочной ракетой, а в конце сентября корабль выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по наземной цели, расположенной на полигоне в Архангельской области. Стрельбы фрегата обеспечивали силы Кольской флотилии, Беломорской военно-морской базы, вспомогательного флота и авиация армии ВВС и ПВО Северного флота.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010-м и спущен на воду в 2014 году. В конце 2018 года начал заводские ходовые испытания, которые проходили в зоне ответственности Балтийского и Северного флотов. За период испытаний фрегат выполнил 3 стрельбы ракетным комплексом «Калибр», одну зенитную ракетную стрельбу, 14 стрельб артиллерией и две стрельбы морским противолодочным оружием.

Как сообщает пресс-служба СФ, в преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России. В него входят тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов», эсминец «Адмирал Ушаков» и головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».