Фрегат «Адмирал Касатонов» передали ВМФ. Новый корабль войдёт в состав Северного флота

Председатель комиссии государственной приёмки фрегата Виктор Иванов и ответственный сдатчик Денис Цветков подписали на «Северной верфи» (г.Санкт-Петербург) приёмный акт первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» проекта 22350.

После утверждения приёмного акта главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым фрегат будет готов к подъему Андреевского флага и приёму в состав ВМФ.

«Сегодня очень знаменательное событие, потому что вскоре, 21 июля этого года, будет 110-я годовщина со дня рождения адмирала флота Касатонова Владимира Афанасьевича. <...> Очень замечательно, что завод «Северная верфь» сделал всё, чтобы сделать подарок в память этому замечательному человеку. Большое вам спасибо!», - сказал на церемонии подписания заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

Фрегат войдёт в состав Северного флота, как и его предшественник - головной корабль этого проекта «Адмирал Горшков».

Для Северного флота строится и второй серийный фрегат – «Адмирал Головко», в мае спущенный на воду. Сейчас «адмиральская» серия состоит из шести фрегатов.