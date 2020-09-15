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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.20 16:10

Фрегат «Адмирал Касатонов» прибыл на Северный флот

В главную базу Северного флота - Североморск прибыл первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Сегодня он завершил межфлотский переход из Балтийского моря. В торжественной церемонии встречи корабля принял участие командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев.

Он поздравил экипаж с успешным завершением плавания и прибытием в родную базу, а также нацелил на плановую сдачу курсовых задач и подготовку к первому походу в дальнюю океанскую зону, который состоится в ближайшем будущем.

Командующий Северным флотом также отметил, что корабли проекта 22350, станут первыми носителями нового ракетного оружия, которое поднимет возможности надводных сил флота на принципиально новый уровень.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010-м и спущен на воду в 2014 году. В конце 2018 года начал заводские ходовые испытания, которые проходили в зоне ответственности Балтийского и Северного флотов.

Как сообщает пресс-служба СФ, в преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России. В него входят тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов», эсминец «Адмирал Ушаков» и головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

В 2019 и 2020-м годах фрегат «Адмирал флота Касатонов» принимал участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. За период испытаний и последующего межфлотского перехода корабль прошёл более 25 тысяч морских миль. В общей сложности экипаж корабля провёл в море около полугода.

За период испытаний фрегат выполнил 3 стрельбы ракетным комплексом «Калибр», одну зенитную ракетную стрельбу, 14 стрельб артиллерией и две стрельбы морским противолодочным оружием.

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