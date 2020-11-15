Фрегат «Адмирал Касатонов» прибыл в Североморск

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вчера завершил выполнение учебно-боевых задач в Баренцевом море и прибыл в главную базу Северного флота город Североморск. В Баренцевом море он отработал совместное маневрирование и учение по связи с морским буксиром «Николай Чикер». Также они провели учение по оказанию помощи условно аварийному кораблю, потерявшему ход.

В море экипаж фрегата отработал элементы курсовых задач и провёл тренировку с вертолётами Ка-27, которые выполнили облёт корабля и проверку его радиолокационного вооружения и совершили несколько посадок на палубу во время движения и в дрейфе.

Ранее в Белом море фрегат выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по наземной цели на полигоне в Архангельской области на дистанцию свыше 1000 километров .