Фрегат «Адмирал Касатонов» приступил к проходу Ла-Манша

Вчера фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вошёл в пролив Ла-Манш со стороны Бискайского залива.

Несколько дней назад корабль завершил выполнение задач своего первого дальнего похода в Средиземном море и вышел в Атлантические океан.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за время похода, который начался 30 декабря прошлого года, фрегат «Адмирал флота Касатонов» прошёл около 19 тысяч морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.

Дальний поход фрегата обеспечивают спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Вязьма».