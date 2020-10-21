Фрегат «Адмирал Касатонов» приступил в отработке задач противолодочного учения в Баренцево море

Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал флота Касатонов» в соответствии с планами боевой подготовки флота на летний период обучения вчера приступил к отработке задач противолодочного учение в Баренцевом море. Учение будет проходить в течение нескольких дней. В нем также будут задействовано несколько подводных лодок Северного флота и противолодочная авиация.

Моряки выполнят ряд задач по поиску, поддержанию контакта и слежению за подводной лодкой условного противника с помощью бортового гидроакустического вооружения. На завершающем этапе учения будут выполнены боевые упражнения противолодочным вооружением.

Ранее экипаж фрегата выполнил комплекс артиллерийских стрельб в рамках проверки оружия и технических средств. Стрельба была проведена в полигоне боевой подготовки Баренцева моря, закрытом для гражданского судоходства и полётов авиации.

Как сообщает пресс-служба СФ, 29 сентября в акватории Белого моря фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по наземной цели, расположенной на полигоне в Архангельской области.