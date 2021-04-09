Фрегат «Адмирал Касатонов» прошёл Па-де-Кале

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Касатонов» прошёл Па-де-Кале – самую узкую часть пролива Ла-Манш.

Отряд движется в направлении Северного моря, где наблюдается улучшение погоды. Ранее из-за шторма по маршруту следования фрегат и суда обеспечения совершили остановку в международных водах залива Сены.

К проходу канала Ла-Манш отряд кораблей и судов Северного флота приступил три дня назад.

Первый дальний поход новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов» продолжается с 30 декабря прошлого года. Более двух месяцев корабль действовал в Средиземном море, посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции и провёл серию учений в одиночном порядке и во взаимодействии с другими кораблями и авиацией ВМФ России.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дальний поход фрегата обеспечивают спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Вязьма».