Фрегат «Адмирал Касатонов» прошёл проливом Па-де-Кале

Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» прошёл проливом Па-де-Кале – самой узкой частью Ла-Манша. Далее российский корабль совершит переход через проливную зону в Северное море, а затем в районы Северо-Восточной Атлантики.

Фрегат Северного флота действовал в Средиземном море с февраля 2022 года. Экипаж корабля успешно отработал все поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. Помимо непосредственного решения задач дальнего похода, североморцы совершенствовали боевую подготовку и военно-морскую выучку, отработав десятки корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне.

За время похода, который начался 23 января прошлого года, фрегат «Адмирал флота Касатонов» прошёл более 65 тысяч морских миль.

Как сообщает пресс-служба СФ, в Атлантическом океане экипаж фрегата продолжит совершенствовать военно-морскую выучку и проведёт ряд корабельных учений. После завершения всех поставленных задач корабль прибудет в главную базу Северного флота – Североморск.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12457662@egNews