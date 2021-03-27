Фрегат «Адмирал Касатонов» Северного флота завершил неофициальный визит в Грецию

Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» Северного флота завершил неофициальный визит в греческий порт Пирей, куда он прибыл 23 марта для участия в праздничных мероприятиях.

За время стоянки в порту на борту корабля побывали несколько высокопоставленных делегаций вооружённых и военно-морских сил Греции, а также представители российского дипломатического корпуса.

Экипаж фрегата пополнил запасы продовольствия.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, 26 марта во второй половине дня «Адмирал флота Касатонов» покинул Пирей и направился в Средиземное море для продолжения плановых мероприятий своего первого дальнего похода.

Всего за время похода, который начался 30 декабря прошлого года, фрегат «Адмирал флота Касатонов» прошёл более 15 тысяч морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.