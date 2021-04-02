Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел в Атлантику

Фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов» выполнил задачи своего первого дальнего похода в Средиземном море и вышел в Атлантический океан. Вчера он прошёл Гибралтарским проливом в западном направлении в сопровождении спасательного буксира «Николай Чикер» и среднего морского танкера «Вязьма».

Ранее экипаж корабля отработал противолодочные задачи с применением вертолёта Ка-27ПЛ и пополнил запасы топлива от танкера.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в Атлантическом океане экипаж фрегата продолжит совершенствовать военно-морскую выучку и проведёт ряд корабельных учений. По выполнении плана похода корабль прибудет в главную базу Северного флота – Североморск.

С 30 декабря прошлого года по настоящее время фрегат «Адмирал флота Касатонов» прошёл около 17 тысяч морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.