Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел в Баренцевом море для продолжения испытаний

Сегодня фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вышел в Баренцево море для продолжения программы испытаний. В полигонах боевой подготовки Северного флота новый фрегат отработает маневрирование, проверку систем и механизмов.

В течение сегодняшнего дня экипаж корабля отработает взаимодействие с авиацией. Облет радиотехнических средств фрегата выполнят четыре самолёта Су-24 армии ВВС и ПВО Северного флота.

Ранее в акватории Баренцева моря фрегат выполнил артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям и отработал ряд других элементов программы испытаний. А в Белом море был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата. Экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой мишени, расположенной на боевом поле «Чижа» в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по морским мишенным позициям в Белом море.