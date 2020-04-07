Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил испытания на Северном флоте и совершает переход в Балтийское море

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» завершил программу испытаний на Северном флоте. В настоящее время корабль совершает переход в Балтийское море.

Испытания проходили с 20 ноября в несколько этапов. Сначала в Белом море был протестирован комплекс ракетного вооружения фрегата. Экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой мишени, расположенной на боевом поле Чижа в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по морским мишенным позициям.

В акватории Баренцева моря фрегат выполнил артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям, торпедные стрельбы по подводной цели, отработал взаимодействие с авиацией, судами обеспечения (пополнение топлива на ходу и буксировку) и ряд других элементов программы испытаний.

Как сообщает пресс-служба СФ, после завершения всего комплекса государственных испытаний и подписания приёмного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что он будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.