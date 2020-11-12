Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил переход из Баренцева в Белое море и прибыл в Северодвинск

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» совершил переход из Баренцева в Белое море и прибыл в Северодвинск. Межбазовый переход прошёл в сложных погодных условиях. Экипаж фрегата проявил слаженность действий и показал высокую военно-морскую выучку.

В Белом море корабль отработает мероприятия боевой подготовки с использованием ракетного оружия. Ранее он выполнил стрельбу по морской цели в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

В октябре фрегат провёл стрельбу противолодочной ракетой в Баренцевом море, а в конце сентября отработал пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели, расположенной на полигоне в Архангельской области.

Предстоящие стрельбы фрегата обеспечат силы Беломорской военно-морской базы, вспомогательного флота и авиация армии ВВС и ПВО Северного флота.