Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» совершил деловой заход в Алжир

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» в рамках своего первого дальнего похода 18 января совершил деловой заход в город-порт Алжир — столицу одноимённого государства в Северной Африке. Визит российских моряков продлится до 20 января.

За это время экипаж корабля пополнит запасы пресной воды и продовольствия, личный состав отдохнет от несения ходовой вахты.

Для экипажа фрегата это первое посещение иностранного порта с начала похода. В дальнейшем он совершит ещё несколько деловых заходов порты стран Средиземноморского региона.

Как сообщает пресс-служба СФ, посещение Алжира и других стран российским кораблём проводится с целью поддержания международного военно-морского сотрудничества. Одной из основных задач дальнего похода фрегата «Адмирал флота Касатонов» является демонстрация Андреевского флага и обеспечение военно-морского присутствия Российской Федерации в регионе.

Дальний поход фрегата «Адмирал флота Касатонов» продолжается с 30 декабря 2020 года. За это время корабль прошел более 4 тысяч морских миль.