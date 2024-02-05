Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач

Выход корабля в море и проход по Кольскому заливу от главной базы Северного флота – Североморска обеспечил тральщик Кольской флотилии разнородных сил «Коломна», экипаж которого отработал задачи противоминного обеспечения фрегата.

В Баренцевом море экипажу фрегата предстоит отработать ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля, таких как организация противоподводной диверсионной обороны корабля на незащищённом рейде с профилактическим гранатометанием, выполнить стрельбу по плавающей мине. Экипаж фрегата отработает боевую и повседневную организацию, проведёт ряд корабельных учений, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне.

На последующих этапах выхода также будут выполнены артиллерийские и зенитные стрельбы по морским и воздушным целям.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, накануне экипаж фрегата завершил выполнение комплекса подготовительных мероприятий боевой подготовки в базе.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» один из самых современных кораблей Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2020 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и одного из самых продолжительных дальних походов, который длился более 420 суток.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, несущими на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12499114@egNews