Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» выполняет задачи дальнего похода в Эгейском море

Экипаж новейшего фрегата Северного флота «Адмирал флота Касатонов» в соответствии с планами дальнего похода продолжает действовать в акватории Эгейского моря. Российские моряки совершенствуют морскую выучку, а также проводят корабельные учения по различным видам обороны одиночного корабля на переходе морем.

В конце прошлой недели фрегата «Адмирал флота Касатонов» завершил деловой заход в египетский порт Александрию. Визит североморцев продолжался три дня в соответствии с планом международного военного сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за время плавания в Средиземном море российский корабль также совершил деловые заходы в Алжир и Грецию. Египет стал третьей страной региона, в порт которой зашёл новейший фрегат, для которого нынешний дальний поход – первый в его истории.

Корабль вышел из Североморска 30 декабря 2020 года. За время дальнего похода он преодолел более 11 тысяч морских миль.

До начала похода военные и гражданские моряки, а также морские пехотинцы и другие прикомандированные лица прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».