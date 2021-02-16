Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» зашёл в Египет

Новейший российский боевой корабль — фрегат «Адмирал флота Касатонов», — выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, совершил деловой заход в египетский порт Александрия в соответствии с планом международного военного сотрудничества.

Вместе с фрегатом в порт прибыл спасательный буксир «Николай Чикер».

Заход североморцев в Египет продлится до 18 февраля. За это время моряки пополнят запасы воды и продовольствия и немного отдохнут.

Командиры отряда кораблей, фрегата и капитан буксира нанесут ряд протокольных визитов.

За время плавания в Средиземном море российский корабль совершил деловые заходы в Алжир и Грецию. Египет стал третьей страной региона, в порт которой зашёл новейший фрегат, для которого нынешний дальний поход — первый в его истории. Корабль вышел из главной базы Северного флота — Североморска — 30 декабря 2020 года. До начала плавания все моряки прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».

В ходе похода фрегат «Адмирал флота Касатонов» прошёл около 10 тысяч морских миль, сообщает пресс-служба СФ.