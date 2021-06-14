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Мурманская область. Арктика (16+)14.06.21 10:00

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» завершил межфлотский переход и прибыл в Кронштадт

Вчера  фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил выполнение задач межфлотского перехода и ошвартовался в Кронштадте.

Переход фрегата с Северного флота на Балтийский продолжался более недели.  За это время моряки-североморцы совершенствовали морскую выучку, а также провели ряд корабельных учений по различным видам обороны одиночного корабля на переходе морем. Экипаж корабельного вертолёта Ка-27 отработал несколько лётных смен с борта фрегата в акватории Атлантического океана.

Планируется, что в зоне ответственности Балтийского флота фрегат «Адмирал флота Касатонов» примет участие в Десятом Международном военно-морском салоне «МВМС-2021».

Как сообщает пресс-служба СФ, фрегат «Адмирал флота Касатонов» построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010-м и спущен на воду в 2014 году. В конце 2018 года начал заводские ходовые испытания, которые проходили в зоне ответственности Балтийского и Северного флотов.

В прошлом году в преддверии Дня ВМФ на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России.

В апреле нынешнего года фрегат «Адмирал флота Касатонов» вернулся из первого дальнего похода, в ходе которого отработал задачи военно-морских учений во взаимодействии с другими кораблями ВМФ России в Средиземном море, в Атлантике и в Арктике.

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