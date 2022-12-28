Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» под командованием капитана 1 ранга Игоря Крохмаля завершил подготовку к дальнему походу

Завершающий этап подготовки был отработан в ходе контрольного выхода в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, в которых экипаж корабля выполнял задачи в течение нескольких дней.

В ходе контрольного выхода на фрегате были проверены функционирование всех корабельных систем и механизмов, а также его маневренные характеристики на различных скоростях.

Во взаимодействии с вертолётами армии ВВС и ПВО Северного флота осуществлен облёт средств радиотехнического вооружения и отработано более 30 посадок и взлётов с палубы корабельных вертолётов Ка-27 на ходу фрегата.

Личный состав фрегата отработал повседневную и боевую организацию службы в море. На выходе в море особое внимание уделялось отработке тактических приёмов и способов применения корабельного оружия.

Личный состав успешно выполнил стрельбы, поразив воздушную и морскую цели из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш».

Также боевые расчёты фрегата провели ряд тренировок по поиску, слежению и условному уничтожению подводной лодки.

В ходе выхода были проверены навыки экипажа по организации пополнения запасов в море, приёму различных грузов, в том числе и жидких, на ходу от танкера.

Проверялась и готовность экипажа грамотно действовать в процессе ликвидации различных нештатных ситуаций, таких как пожар на борту, поступление в помещения корабля забортной воды, при оказании помощи терпящим бедствие на море.

Действия экипажа фрегата в ходе контрольного выхода оценивала компетентная комиссия представителей штаба Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, «Адмирал флота Советского Союза Горшков» - головной корабль проекта 22350. В декабре фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» совершил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота - город Североморск после планового технического обслуживания на «Кронштадском морском заводе».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12449764@egNews