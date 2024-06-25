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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.24 09:20

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в Атлантическом океане отработал поиск подводных лодок с применением вертолёта

В хоте отработки посадок и взлётов с борта фрегата экипаж вертолёта показал высокое мастерство и способность грамотно анализировать информацию, поступающую от навигационных устройств вертолёта и корабля. Всего выполнено 5 посадок на палубу корабля.

Экипаж корабельного противолодочного вертолёта Ка-27пл фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отработал тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками в Атлантическом океане.

На удалении более 50 километров от корабля, лётчики выполнили комплекс мероприятий по визуальному, радиолокационному, магнитометрическому и гидроакустическому поиску подводных лодок.

Поиск осуществлялся с использованием штатного радиотехнического оборудования и бортовой гидроакустической станции вертолёта. Также в ходе лётной смены экипаж корабельного вертолёта Ка-27 выполнил посадки на вертолётную площадку фрегата на ходу.

В хоте отработки посадок и взлётов с борта фрегата экипаж вертолёта показал высокое мастерство и способность грамотно анализировать информацию, поступающую от навигационных устройств вертолёта и корабля. Всего выполнено 5 посадок на палубу корабля.

Тренировка лётчиков носила плановый характер. Во время полётов ими также была проведена воздушная разведка с целью вскрытия воздушной и надводной обстановки по маршруту перехода отряда кораблей.

В проведении полётов был задействован личный состав авиагруппы, а также экипаж корабля, обеспечивающий полёты.

Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», вышел в очередной дальний поход 17 мая. Основные задачи похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-Морского Флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон». Данный корабль, вооружённый высокоточным ракетным оружием, способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше.

 

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456276416

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