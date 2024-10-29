Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, зашёл в порт Бизерта Тунисской Республики

В период захода российского корабля будут проведены ряд протокольных мероприятий с участием командования корабля и представителей Посольства Российской Федерации в Тунисе, Министерства национальной обороны и военно-морских сил Туниса, Российского центра науки и культуры в Тунисе.

Основная цель захода - участие российских моряков в памятных и церемониальных мероприятиях, посвященных 100-летию пребывания Русской эскадры в Тунисе и спуска Андреевского флага на её кораблях.

Именно в этот день в Бизерте в рамках памятных мероприятий спустя 100 лет вновь будет поднят флаг русского флота.

Российские военные моряки посетят христианское кладбище и возложат венки и цветы к могилам русских моряков, посетят музей Анастасии Александровны Ширинской-Манштейн, ставшей хранительницей памяти о судьбе русских моряков-черноморцев, прибывших в Бизерту в конце 1920 года.

В православном Храме Александра Невского, возведенном русскими моряками в 1938 году, российские военнослужащие примут участие в церемонии передачи списка чудотворной иконы Божией Матери «Радость Странным», написанной более 100 лет назад по замыслу протоиерея Георгия Спасского, главного священника Черноморской эскадры.

Как сообщает пресс-служба СФ, русская эскадра - часть Черноморского флота в составе 33 кораблей с 6000 моряков и офицеров, членов их семей, священнослужителей, педагогов и кадетов Морского корпуса, которая покинула Севастополь во время Русского Исхода в надежде когда-нибудь вернуться на Родину. Четыре года они жили на кораблях в Тунисском порту Бизерта и каждое утро поднимали Андреевский флаг – символ флотских традиций.

29 октября 1924 года флаг для русских офицеров и гардемарин был спущен навсегда. В дальнейшем он стал завесой Царских врат на иконостасе в возведенном в Бизерте православном храме - и каждое прикосновение к флагу, было священным. В конце 1999 года исторический Андреевский флаг с корабля Русской эскадры «Георгий Победоносец» возвратился на Родину и передан на вечное хранение в Казанский собор Санкт-Петербурга.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12534796@egNews