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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.24 20:25

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» начал проход пролива Ла-Манш

Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал Головко» начал проход пролива Ла-Манш, в настоящее время он пересёк его самую узкую часть - Па-де-Кале.

Напомним, дальний поход фрегата «Адмирал Головко» начался 2 ноября с его выходом из главной базы Северного флота – Североморска. За это время моряки-североморцы провели ряд учений, по различным видам охраны и обороны корабля на переходе морем в акваториях Баренцева, Норвежского и Северного морей.

С момента выхода из главной базы Северного флота корабль прошёл уже более 1500 морских миль.

В ближайшее время экипаж фрегата продолжит выполнение задач в назначенных районах Атлантического океана.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, основная задача похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Фрегат «Адмирал Головко» – это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12536678@egNews

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