Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» применил ЗРК «Полимент-Редут» на учении ПВО в Баренцевом море

18 сентября фрегат Северного флота «Адмирал Головко» поразил в Баренцевом море крылатую ракету-мишень, идущую курсом на корабль. Зенитные ракетные стрельбы были выполнены экипажем корабля в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

Боевой расчёт ракетно-артиллерийской боевой части фрегата в ходе учения по противовоздушной обороне успешно применил зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут» по воздушной цели, идущей курсом на корабль.

В тренировке по применению комплексов противовоздушной обороны также были задействованы расчёты штурманской и радиотехнической боевых частей. Была проверена быстрота, правильность и слаженность действий боевых расчётов зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут» и боевого информационного центра.

Крылатая ракета-мишень РМ-24 в рамках данного учения была запущена расчётом берегового ракетного комплекса «Бал» из позиционного района на полуострове Рыбачий.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по данным объективного контроля мишень была поражена первой зенитной ракетой из залпа при входе корабля в зону поражения зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут».

Ранее, как мы уже сообщали, фрегат Северного флота «Адмирал Головко» в рамках совместного стратегического учения «Запад-2025» успешно применил главный ракетный комплекс с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» по наземной и морской целям.

Фрегат «Адмирал Головко» – это современный многоцелевой корабль, носитель высокоточного ракетного оружия большой дальности, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-морского флота фрегата «Адмирал Головко» был принят в 2023 году.

Фото: https://mil.ru/news/a3183d28-6cd2-4128-b241-7eec61094550