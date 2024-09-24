Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» в ходе учения поразил ударный БПЛА

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки поразил в Баренцевом море ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа, идущий курсом на корабль.

Боевое упражнение выполнялось зенитным ракетным комплексом морского базирования вертикального пуска «Полимент-Редут» в ходе учения по противовоздушной обороне корабля.

Запуск летающей мишени, имитирующей БПЛА самолётного типа, был осуществлён с побережья Кольского полуострова.

В учении по противовоздушной обороне корабля были задействованы расчеты штурманской, ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей фрегата. В ходе учения были проверены слаженность, быстрота и правильность действий боевых расчетов зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут» и боевого информационного центра корабля. Оценивались качество и скорость выдачи целеуказания, захвата цели и её сопровождение.

Зенитная ракетная стрельба проводилась в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Районы выполнения ракетных стрельб были своевременно закрыты для судоходства и полётов гражданской авиации.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в настоящее время на Северном флоте уделяется особое внимание организации обороны кораблей от БПЛА и других робототехнических комплексов с учётом опыта специальной военной операции.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12530323@egNews