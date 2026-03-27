Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море. Учебно-боевые упражнения были проведены в рамках сдачи курсовой задачи К-2 – действия одиночного корабля по предназначению в море.

На первом этапе тренировки экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы. В ходе выполнения упражнений были проведены стрельбы из артиллерийской установки А-192 по береговым мишеням, находящимся на удалении 10 километров от корабля.

Моряки провели тренировку по борьбе с робототехническими комплексами, выполнив при этом стрельбы из зенитно-артиллерийского комплекса «Палаш» по воздушной цели, уничтожив малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль.

Подготовка экипажа фрегата проводилась с учетом особенностей современной вооруженной борьбы на море. Район стрельб был заблаговременно закрыт для судоходства и полетов авиации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» является многофункциональным боевым кораблем, способным эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1 тысячи километров.

